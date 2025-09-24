New York: amplia il rialzo Molina Healthcare

(Teleborsa) - Rialzo per la società che fornisce servizi di assistenza sanitaria a famiglie e individui a basso reddito
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,84%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Molina Healthcare
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Molina Healthcare
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Molina Healthcare
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 194,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 184,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 204,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)