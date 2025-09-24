New York: brillante l'andamento di Diamondback Energy

(Teleborsa) - Avanza il produttore americano di petrolio e gas naturale
, che guadagna bene, con una variazione del 3,48%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Diamondback Energy
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Diamondback Energy
rispetto all'indice.
Tecnicamente, Diamondback Energy
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 148,1 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 145,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 151.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)