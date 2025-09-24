Milano 17:12
42.496 +0,04%
Nasdaq 17:12
24.546 -0,14%
Dow Jones 17:12
46.275 -0,04%
Londra 17:12
9.255 +0,34%
Francoforte 17:12
23.682 +0,30%

New York: brillante l'andamento di Diamondback Energy

New York: brillante l'andamento di Diamondback Energy
(Teleborsa) - Avanza il produttore americano di petrolio e gas naturale, che guadagna bene, con una variazione del 3,48%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Diamondback Energy evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Diamondback Energy rispetto all'indice.


Tecnicamente, Diamondback Energy è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 148,1 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 145,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 151.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
