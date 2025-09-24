New York: giornata depressa per Blackstone

gestore di fondi obbligazionari ad alto rendimento

Ribasso composto e controllato per il, che presenta una flessione del 3,46% sui valori precedenti.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 183,6 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 175,8. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 173,1.