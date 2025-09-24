New York: giornata depressa per Blackstone

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il gestore di fondi obbligazionari ad alto rendimento
, che presenta una flessione del 3,46% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Blackstone
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 183,6 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 175,8. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 173,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)