Milano 17:35
42.423 -0,13%
Nasdaq 19:01
24.454 -0,51%
Dow Jones 19:01
46.151 -0,31%
Londra 17:35
9.250 +0,29%
Francoforte 17:35
23.667 +0,23%

New York: in calo Amgen

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società farmaceutica, con una flessione del 2,47%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Amgen più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, la compagnia farmaceutica statunitense è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 284,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 277,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 291,7.

