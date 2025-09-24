New York: in calo Amgen

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società farmaceutica
, con una flessione del 2,47%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Amgen
più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, la compagnia farmaceutica statunitense
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 284,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 277,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 291,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)