Milano 17:40
47.210 -0,46%
Nasdaq 17:54
24.942 -0,37%
Dow Jones 17:54
48.939 -1,13%
Londra 17:46
10.911 +0,59%
Francoforte 17:35
25.284 -0,02%

New York: brillante l'andamento di Amgen

Migliori e peggiori
New York: brillante l'andamento di Amgen
(Teleborsa) - Scambia in profit la società farmaceutica, che lievita del 2,46%.

Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che Amgen mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,51%, rispetto a -1,05% dell'indice americano).


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della compagnia farmaceutica statunitense. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 393 USD. Primo supporto visto a 381,6. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 374,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
