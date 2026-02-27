New York: brillante l'andamento di Amgen

(Teleborsa) - Scambia in profit la società farmaceutica
, che lievita del 2,46%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, si nota che Amgen
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,51%, rispetto a -1,05% dell'indice americano
).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della compagnia farmaceutica statunitense
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 393 USD. Primo supporto visto a 381,6. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 374,5.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)