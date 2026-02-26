New York: giornata depressa per Amgen

società farmaceutica

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione del 2,27% sui valori precedenti.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Allo stato attuale lo scenario di breve dellarileva una decisa salita con obiettivo individuato a 382,4 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 371,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 393,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)