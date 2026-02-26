Milano 17:35
47.426 +0,54%
Nasdaq 18:40
24.914 -1,64%
Dow Jones 18:40
49.292 -0,38%
Londra 17:40
10.847 +0,37%
Francoforte 17:35
25.289 +0,45%

New York: giornata depressa per Amgen

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società farmaceutica, che presenta una flessione del 2,27% sui valori precedenti.

Il movimento di Amgen, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Dow Jones, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Allo stato attuale lo scenario di breve della compagnia farmaceutica statunitense rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 382,4 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 371,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 393,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
