Milano 17:12
42.496 +0,04%
Nasdaq 17:13
24.552 -0,12%
Dow Jones 17:13
46.278 -0,03%
Londra 17:13
9.256 +0,35%
Francoforte 17:12
23.682 +0,30%

New York: in forte denaro Marvell Technology

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,58%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Marvell Technology mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +13,33%, rispetto a +1,25% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


La tendenza di breve di Marvell Technology è in rafforzamento con area di resistenza vista a 79,09 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 76,65. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 81,53.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
