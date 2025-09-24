Milano 17:35
42.423 -0,13%
Nasdaq 20:47
24.484 -0,39%
Dow Jones 20:47
46.157 -0,29%
Londra 17:35
9.250 +0,29%
Francoforte 17:35
23.667 +0,23%

New York: ingrana la marcia Centene

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per l'azienda specializzata nei programmi di assicurazione sanitaria, che mostra una salita bruciante del 5,05% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Centene mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,19%, rispetto a +0,37% dell'indice del basket statunitense).


L'esame di breve periodo di Centene classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 35,06 USD e primo supporto individuato a 33,17. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 36,96.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
