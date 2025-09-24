Milano
17:35
42.423
-0,13%
Nasdaq
19:02
24.457
-0,50%
Dow Jones
19:02
46.156
-0,30%
Londra
17:35
9.250
+0,29%
Francoforte
17:35
23.667
+0,23%
Mercoledì 24 Settembre 2025, ore 19.18
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: prevalgono le vendite su Take-Two Interactive Software
New York: prevalgono le vendite su Take-Two Interactive Software
Migliori e peggiori
,
In breve
24 settembre 2025 - 18.00
In forte ribasso il
distributore globale di videogiochi
, che mostra un -4,47%.
Condividi
Leggi anche
New York: balza in avanti Take-Two Interactive Software
New York: peggiora Take-Two Interactive Software
New York: andamento sostenuto per Take-Two Interactive Software
New York: andamento sostenuto per Take-Two Interactive Software
Titoli e Indici
Take-Two Interactive Software
-2,89%
Altre notizie
New York: nuovo spunto rialzista per Take-Two Interactive Software
New York: prevalgono le vendite su ARM Holdings
Giornata da dimenticare per il mercato americano
Wall Street in frazionale ribasso
New York: si concentrano le vendite su Paycom Software
New York: prevalgono le vendite su Eversource Energy
Guide
Conti corrente zero spese: guida alla scelta
Possiamo definire un conto corrente zero spese come un modo di impostare il conto corrente senza canone fisso e con un pacchetto di operazioni gratuite nel perimetro digitale.
leggi tutto