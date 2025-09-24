Milano 17:35
42.423 -0,13%
Nasdaq 19:02
24.457 -0,50%
Dow Jones 19:02
46.156 -0,30%
Londra 17:35
9.250 +0,29%
Francoforte 17:35
23.667 +0,23%

New York: prevalgono le vendite su Take-Two Interactive Software

Migliori e peggiori, In breve
New York: prevalgono le vendite su Take-Two Interactive Software
In forte ribasso il distributore globale di videogiochi, che mostra un -4,47%.
Condividi
```