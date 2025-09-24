New York: rosso per Jabil

fornitore di componenti e circuiti elettronici

S&P-500

Jabil

Jabil

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il, con una flessione del 3,61%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 232,2 USD. Possibile una discesa fino al bottom 222,7. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 241,7.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)