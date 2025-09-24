Piazza Affari: in rally Avio

(Teleborsa) - Protagonista l'azienda aerospaziale italiana
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,99%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Avio
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di Avio
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 49,03 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 46,98. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 51,08.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)