Piazza Affari: in rally Avio

Migliori e peggiori, Spazio
(Teleborsa) - Protagonista l'azienda aerospaziale italiana, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,99%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Avio rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Avio è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 49,03 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 46,98. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 51,08.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
