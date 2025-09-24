Milano 17:35
Ponte sullo Stretto, Governo: “Interlocuzione fisiologica con la Corte dei Conti”
(Teleborsa) - "Con la Corte dei conti ci sono normali interlocuzioni tra amministrazioni. Ci sono state richieste di approfondimento e verranno immediatamente consegnate alla Corte, che ha fatto un immane lavoro", ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Cipess, Alessandro Morelli, a margine di un convegno di Banca Mediolanum. "Nei prossimi giorni daremo tutte le risposte – ha aggiunto – con l’auspicio che non ci siano rallentamenti. È comprensibile che con una mole di lavoro così importante ci possano essere ulteriori richieste di approfondimento".

Sulla stessa linea il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che in una nota ha precisato: "Tutti i chiarimenti e le integrazioni chieste dalla Corte dei Conti fanno parte della fisiologica interlocuzione tra istituzioni e saranno fornite nei tempi previsti, a maggior ragione per un’opera così rilevante. Il Ponte sullo Stretto non è in discussione e gli uffici competenti sono già al lavoro".
