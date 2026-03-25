Iran respinge il cessate il fuoco di Trump e lancia controproposta

(Teleborsa) - Dopo l'accordo in 15 punti
messo sul tavolo dagli Usa per porre fine alla guerra con l'Iran, Teheran fa spallucce e lancia la sua contromossa.
Secondo l'emittente televisiva statale iraniana in lingua inglese, Press TV
, citando un funzionario rimasto anonimo
, l'Iran avrebbe respinto la proposta di cessate il fuoco
americana.
"L'Iran porrà fine alla guerra quando lo deciderà
e quando saranno soddisfatte le sue condizioni
", ha dichiarato il funzionario, secondo quanto riportato dall'emittente iraniana, aggiungendo che Teheran continuerà i suoi "duri colpi"
in tutto il Medio Oriente.
Press TV, come tutte le emittenti televisive statali controllate dalla linea dura, ha proposto un proprio piano in cinque punti
, basato sulle dichiarazioni del funzionario
che ha respinto la proposta statunitense.
L'accordo prevedeva la cessazione delle uccisioni
dei suoi funzionari, misure per garantire che non venga intrapresa alcuna altra guerra
contro l'Iran, riparazioni
di guerra, la fine delle ostilità
e "l'esercizio della sovranità iraniana sullo Stretto di Hormuz
".
Misure queste - e in particolare le riparazioni e la sovranità sullo Stretto - che saranno probabilmente considerate irricevibili da Washington.