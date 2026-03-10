Comuni, Corte dei Conti: crescita "significativa" dissesti a fine 2024

(Teleborsa) - Il dato deiconferma una, con circae una marcata. E' quanto rileva la, segnalando che la maggior concentrazione delle situazioni critiche si registra inL’andamento delle situazioni di tensione finanziaria - si rileva - appare, pur coinvolgendo, o avendo coinvolto, centri medio-grandi come Brindisi, Chieti, Foggia, Lecce, Taranto e Potenza.il numero dei casi è, infine, l’incidenza resta, pur interessando alcune realtà di rilievo come Alessandria, Imperia, Savona, Segrate, Sesto San Giovanni e San Giuliano Milanese.Il documento della magistratura contabile analizza la ripartizione territoriale e le caratteristiche principali del fenomeno e si sofferma sull’efficacia della normativa prevista dal Testo Unico degli enti locali (TUEL), mettendo in luce leper rafforzare la gestione delle crisi e la stabilità finanziaria degli enti locali stessi.– si legge nell’analisi – risultano, di cui 880 in Sicilia, Calabria e Campania, concoinvolti. I(227 dissesti e 260 riequilibri), pur rappresentando solo il 6,1% dei 7896 Comuni italiani, interessano comunità vicine aglie una massa debitoria complessiva superiore agliIl dato è più alto nei, dove la maggiore articolazione organizzativa rende. Neiinvece, gli interventi di accompagnamento consentono solitamenteLo scenario, pur concentrato soprattutto nel Mezzogiorno, con casi limitati al Nord, assume rilievo per l’impatto sui territori più popolosi.Per la Corte dei conti,e richiede una r. I “Patti con il Governo”, introdotti nel 2021–2022 per i Comuni capoluogo e non ancora recepiti nel TUEL, stanno producendo risultati positivi nei contesti più complessi, rafforzando lae contribuendo a superare diverse criticità, anche in assenza di precedenti procedure di crisi, come a Venezia, Torino, Salerno e Genova.L’impiego di– conclude la magistratura contabile - potrebbe rafforzare in modo significativo la capacità di. In questa prospettiva si colloca ilì, un modello sviluppato dalla Corte per l’individuazione tempestiva dei segnali di rischio di squilibrio economico-finanziario.