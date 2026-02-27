India, crescita in rallentamento: il governo aggiorna la serie del PIL

(Teleborsa) - L’economia indiana è cresciuta del 7,8% nel trimestre ottobre-dicembre, in lieve frenata rispetto all’8,4% precedente, secondo la nuova serie dei conti nazionali diffusa dal governo.Per l’intero anno fiscale che si chiude a marzo, la crescita attesa è del 7,6%, leggermente superiore alle precedenti stime (7,4%).Nonostante il rallentamento, l’India resta la grande economia con l’espansione più rapida al mondo. Ilha avviato una revisione complessiva delle statistiche economiche - dal PIL all’inflazione - aggiornando l'anno base al 2022-23 per migliorare accuratezza e copertura dei dati. Per il 2025/26, il PIL nominale è stimato in crescita dell’8,6%, mentre il budget per il 2026/27 aveva indicato un ritmo del 10% sulla base della vecchia metodologia.