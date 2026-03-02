Dazi Usa, negati i rinvii richiesti dall'amministrazione Trump: si sblocca l'iter per i rimborsi alle imprese

(Teleborsa) - Laha respinto lunedì la richiesta dell'amministrazione Trump di sospendere i procedimenti legali relativi ai rimborsi deiper gli importatori. La decisione segue la storica sentenza della Corte Suprema che ha dichiarato illegittima la politica tariffaria del Presidente.La Corte d'Appello per il Circuito Federale ha ordinato l'immediata, rinviando il caso alla Corte del Commercio Internazionale degli Stati Uniti. I giudici hanno respinto fermamente la richiesta del governo di una pausa di quattro mesi, una mossa che mirava a dare tempo al potere politico di valutare altre opzioni.La battaglia legale riguardaintentate da piccole imprese e importatori. Ilaveva chiesto di mantenere il blocco per altri 90 giorni oltre i tempi tecnici della Corte Suprema, ma i legali delle imprese coinvolte hanno spinto per una conclusione rapida del contenzioso, così da poter procedere con le richieste di rimborso senza ulteriori ritardi.Lo scorso 20 febbraio, la Corte Suprema aveva stabilito, con una maggioranza di 6 voti contro 3, che l'uso da parte di Trump di una legge sui poteri di emergenza del 1977 per imporre dazi globali era illegale.Con la decisione di oggi della Corte d'Appello, si sblocca di fatto l'che consentirà a migliaia di aziende di recuperare i fondi versati sotto il regime tariffario ora annullato.