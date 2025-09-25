Amazon, accordo da 2,5 miliardi di dollari con FTC per abbonamenti indesiderati a Prime

Amazon

(Teleborsa) - Ladegli Stati Uniti ha concluso unconper risolvere le accuse secondo cui la società statunitense avrebbee ne avrebbe consapevolmente reso difficile la disdetta. Amazon sarà tenuta a pagare una sanzione civile di 1 miliardo di dollari, a rimborsare 1,5 miliardi di dollari ai consumatori danneggiati dalle sue pratiche ingannevoli di iscrizione a Prime e a cessare le pratiche illecite di iscrizione e disdetta per Prime."Oggi, lae ha ottenuto una vittoria monumentale e da record per i milioni di americani stanchi di abbonamenti ingannevoli che sembrano impossibili da disdire - ha dichiarato il- Le prove hanno dimostrato che Amazon ha utilizzato sofisticate trappole per gli abbonamenti, progettate per manipolare i consumatori inducendoli ad iscriversi a Prime, rendendo poi estremamente difficile per loro disdire l'abbonamento. Oggi stiamo restituendo miliardi di dollari nelle tasche degli americani e ci assicuriamo che Amazon non lo faccia mai più".Ladi 1 miliardo di dollari èin un caso che coinvolge una violazione delle norme della FTC. Gli 1,5 miliardi di dollari di risarcimento per i consumatori forniscono tutela ai circa 35 milioni di consumatori colpiti da iscrizioni indesiderate a Prime o cancellazioni differite. Si tratta del secondo risarcimento più elevato mai ottenuto tramite un'azione della FTC.Inoltre, l'accordo impone ad Amazon di cessare le sue pratiche illecite e di apportare modifiche significative ai flussi di iscrizione e cancellazione a Prime: includendo un pulsante chiaro e visibile per i clienti che desiderano rifiutare Prime.; creare un modo semplice per i consumatori di annullare Prime, utilizzando lo stesso metodo utilizzato per l'iscrizione. Il processo non può essere difficile, costoso o dispendioso in termini di tempo e deve essere disponibile utilizzando lo stesso metodo utilizzato per l'iscrizione.