Amazon, accordo da 2,5 miliardi di dollari con FTC per abbonamenti indesiderati a Prime

(Teleborsa) - La Federal Trade Commission (FTC)
degli Stati Uniti ha concluso un accordo da 2,5 miliardi di dollari
con Amazon
per risolvere le accuse secondo cui la società statunitense avrebbe iscritto milioni di consumatori agli abbonamenti Prime senza il loro consenso
e ne avrebbe consapevolmente reso difficile la disdetta. Amazon sarà tenuta a pagare una sanzione civile di 1 miliardo di dollari, a rimborsare 1,5 miliardi di dollari ai consumatori danneggiati dalle sue pratiche ingannevoli di iscrizione a Prime e a cessare le pratiche illecite di iscrizione e disdetta per Prime.
"Oggi, la FTC Trump-Vance ha fatto la storia
e ha ottenuto una vittoria monumentale e da record per i milioni di americani stanchi di abbonamenti ingannevoli che sembrano impossibili da disdire - ha dichiarato il presidente della FTC Andrew Ferguson
- Le prove hanno dimostrato che Amazon ha utilizzato sofisticate trappole per gli abbonamenti, progettate per manipolare i consumatori inducendoli ad iscriversi a Prime, rendendo poi estremamente difficile per loro disdire l'abbonamento. Oggi stiamo restituendo miliardi di dollari nelle tasche degli americani e ci assicuriamo che Amazon non lo faccia mai più".
La sanzione civile
di 1 miliardo di dollari è la più alta mai ottenuta
in un caso che coinvolge una violazione delle norme della FTC. Gli 1,5 miliardi di dollari di risarcimento per i consumatori forniscono tutela ai circa 35 milioni di consumatori colpiti da iscrizioni indesiderate a Prime o cancellazioni differite. Si tratta del secondo risarcimento più elevato mai ottenuto tramite un'azione della FTC.
Inoltre, l'accordo impone ad Amazon di cessare le sue pratiche illecite e di apportare modifiche significative ai flussi di iscrizione e cancellazione a Prime: includendo un pulsante chiaro e visibile per i clienti che desiderano rifiutare Prime. Amazon non può più avere un pulsante che dice "No, non voglio la spedizione gratuita"
; creare un modo semplice per i consumatori di annullare Prime, utilizzando lo stesso metodo utilizzato per l'iscrizione. Il processo non può essere difficile, costoso o dispendioso in termini di tempo e deve essere disponibile utilizzando lo stesso metodo utilizzato per l'iscrizione.