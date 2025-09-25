Auto UE, le ibride plug-in insidiano l’elettrico. ANFIA: serve una vera strategia di decarbonizzazione

(Teleborsa) - Secondo i dati diffusi oggi
da ACEA
, nel complesso dei Paesi dell’Unione europea, ad agosto le immatricolazioni di auto
ammontano a 677.786 unità, il 5,3% in più
rispetto ad agosto 2024. Nei primi otto mesi del 2025, i volumi immatricolati raggiungono 7.168.848 unità, con una variazione pressoché nulla (-0,1%)% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Secondo il Centro Studi Promotor
, "l’elemento più interessante" nei dati diffusi oggi dalla Acea è "il fatto che l’auto elettrica
è insidiata da un concorrente che sta diventando sempre più pericoloso e cioè l’auto ibrida plug-in
che, come è noto, è un’auto a benzina che recupera energia in frenata e in rallentamento (energia che viene utilizzata per la propulsione elettrica) e che ha una spina per stivare in una batteria a bordo dell’auto energia utilizzabile per la propulsione".
"Certo l’ibrida plug-in non è un’auto elettrica, ma riduce molto le emissioni di CO2
senza rinunciare alla maggior facilità di impiego che le auto tradizionali hanno rispetto alle elettriche. In sintesi – secondo Gian Primo Quagliano
, presidente del Centro Studi Promotor –, l’ibrida plug-in potrebbe essere una soluzione per rendere la transizione energetica meno drammatica di quanto i talebani dell’ecologia vorrebbero".ANFIA
, l'associazione che rappresenta l'intera filiera italiana dell'automotive si è invece concentrata sul confronto a livello europeo sul futuro del settore. "L'Europa ha urgente bisogno di adottare una vera strategia di decarbonizzazione
. ANFIA lo sostiene da tempo e lo stesso Draghi ha più volte denunciato come 'l’immobilismo dell’Unione a fronte delle sfide dell’automotive' rischi di causare danni irreversibili – ha commentato Roberto Vavassori
, Presidente di ANFIA –. Non possiamo più attendere: è necessario passare dalle parole ai fatti perché l'industria sta già pagando un prezzo altissimo: complessivamente, tra Costruttori e componentisti, sono andati persi più di 100mila posti di lavoro".
"Le nostre proposte
sono pragmatiche e facilmente adottabili: revisione dei target di riduzione delle emissioni di CO2 ripristinando il principio di neutralità tecnologica; sospensione dell'entrata in vigore dell'utility factor sui plug-in, che rappresentano una tecnologia-ponte fondamentale verso la mobilità elettrica; adozione di un piano strategico di politica industriale che supporti la filiera europea nel recuperare i gap di competitività dovuti ai costi dell’energia, del lavoro e logistici; tutela del “made in Europe", ha aggiunto.
"Auspichiamo quindi che, nei prossimi mesi, il lavoro della Commissione e degli esperti possa finalmente portare ad azioni concrete ed efficaci. L'Europa ha bisogno di tutelare la propria filiera industriale
. In questa direzione sosteniamo pienamente anche l'iniziativa del Governo italiano, impegnato a coinvolgere altri Paesi per condividere un approccio comune: fare bene e fare presto, secondo le linee guida che l'agenda Draghi ha già delineato", ha concluso.