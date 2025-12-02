ANIASA, Italo Folonari è il nuovo Presidente

(Teleborsa) -, AD di Mercury, è stato nominato, l’Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio, Sharing mobility e Automotive digital che rappresenta in Confindustria il settore dei servizi di mobilità.Folonari è statodell’Associazione con un(dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2029) e succede ad Alberto Viano. Il nuovo Presidentedi Vice Presidenti e Consiglieri che lo affiancheranno nel corso del suo mandato.(il 37% delle auto elettriche e il 54% di quelle ibride plug-in) con unaveicoli in circolazione in costante crescita che ha", spiega Folonari, sottolineatìdo che si tratta di "numeri che testimoniano il cambiamento in atto negli scenari di mobilità del nostro Paese"."Nei prossimi anni la sfida stimolante per l'Associazione - prosegue il neoeletto Presidente - sarà proprio accompagnare questa transizione dell’intera mobilità supportando le Istituzioni locali, nazionali ed europee e gli operatori, consolidando ulteriormente l’intera filiera della mobilità-pay-per use che già oggi può contare al proprio interno su aziende che investono costantemente in innovazione e digitalizzazione e promuovono forme concrete di smart mobility, a basso impatto ambientale".