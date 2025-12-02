ANIASA, Italo Folonari è il nuovo Presidente

(Teleborsa) - Italo Folonari
, AD di Mercury, è stato nominato Presidente di ANIASA
, l’Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio, Sharing mobility e Automotive digital che rappresenta in Confindustria il settore dei servizi di mobilità.
Folonari è stato eletto all’unanimità dall’Assemblea Generale
dell’Associazione con un incarico quadriennale
(dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2029) e succede ad Alberto Viano. Il nuovo Presidente completerà nelle prossime settimane la squadra
di Vice Presidenti e Consiglieri che lo affiancheranno nel corso del suo mandato.
"Il settore del noleggio veicoli rappresenta oggi il 30% dell’immatricolato nazionale
(il 37% delle auto elettriche e il 54% di quelle ibride plug-in) con una flotta
veicoli in circolazione in costante crescita che ha superato quota 1,4 milioni di unità
", spiega Folonari, sottolineatìdo che si tratta di "numeri che testimoniano il cambiamento in atto negli scenari di mobilità del nostro Paese".
"Nei prossimi anni la sfida stimolante per l'Associazione - prosegue il neoeletto Presidente - sarà proprio accompagnare questa transizione dell’intera mobilità supportando le Istituzioni locali, nazionali ed europee e gli operatori, consolidando ulteriormente l’intera filiera della mobilità-pay-per use che già oggi può contare al proprio interno su aziende che investono costantemente in innovazione e digitalizzazione e promuovono forme concrete di smart mobility, a basso impatto ambientale".