Milano 9:29
42.288 -0,32%
Nasdaq 24-set
24.504 0,00%
Dow Jones 24-set
46.121 -0,37%
Londra 9:29
9.227 -0,26%
23.592 -0,32%

Borsa Italiana, attorno ai livelli della vigilia il controvalore degli scambi del 24/09/2025

Finanza
Borsa Italiana, attorno ai livelli della vigilia il controvalore degli scambi del 24/09/2025
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta (24/09/2025) è stato pari a 3,2 miliardi di euro, con una variazione dello 0,21%, rispetto ai precedenti 3,21 miliardi.

I volumi si sono attestati a 0,42 miliardi di azioni, rispetto ai 0,48 miliardi precedenti.

A fronte dei 664 titoli trattati, 355 azioni hanno chiuso in ribasso. Per contro 267 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 42 azioni del listino italiano.





(Foto: © Simona Flamigni | 123RF)
Condividi
```