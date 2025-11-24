Milano 13:30
Borsa Italiana, in forte aumento il controvalore degli scambi del 21/11/2025

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta è stato pari a 3,74 miliardi di euro, con un incremento di ben 584,6 milioni, pari al 18,51% rispetto ai precedenti 3,16 miliardi.

I volumi scambiati sono passati da 0,54 miliardi azioni della seduta precedente a 0,57 miliardi.

Su 700 titoli trattati in Borsa di Milano, 451 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 224. Invariate le rimanenti 25 azioni.





