Milano 11:28
42.112 -0,44%
Nasdaq 24-nov
24.874 0,00%
Dow Jones 24-nov
46.448 +0,44%
Londra 11:28
9.533 -0,02%
Francoforte 11:27
23.182 -0,25%

Finanza
Borsa Italiana, in forte crescita il controvalore degli scambi del 24/11/2025
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 4,94 miliardi di euro, con un incremento di ben 1.192,2 milioni, pari al 31,85%, rispetto ai precedenti 3,74 miliardi.

I volumi scambiati sono passati, da 0,57 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,68 miliardi.

Su 677 titoli trattati in Borsa di Milano, 207 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 430. Invariate le rimanenti 40 azioni.



