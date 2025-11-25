Borsa Italiana, in forte crescita il controvalore degli scambi del 24/11/2025

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 4,94 miliardi di euro, con un incremento di ben 1.192,2 milioni, pari al 31,85%, rispetto ai precedenti 3,74 miliardi.I volumi scambiati sono passati, da 0,57 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,68 miliardi.Su 677 titoli trattati in Borsa di Milano, 207 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 430. Invariate le rimanenti 40 azioni.