Milano 4-dic
43.519 0,00%
Nasdaq 4-dic
25.582 -0,10%
Dow Jones 4-dic
47.851 -0,07%
Londra 4-dic
9.711 0,00%
Francoforte 4-dic
23.882 0,00%

Borsa Italiana, netta diminuzione per il controvalore degli scambi del 4/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 4/12/2025 è stato pari a 3,27 miliardi di euro, in calo di 572,2 milioni, rispetto ai 3,84 miliardi della vigilia.

I volumi si sono attestati a 0,47 miliardi di azioni, rispetto ai 0,6 miliardi precedenti.

Su 679 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 281 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 350. Invariate le rimanenti 48 azioni.





(Foto: © Luca Ponti | 123RF)
