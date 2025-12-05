Borsa Italiana, netta diminuzione per il controvalore degli scambi del 4/12/2025

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 4/12/2025 è stato pari a 3,27 miliardi di euro, in calo di 572,2 milioni, rispetto ai 3,84 miliardi della vigilia.I volumi si sono attestati a 0,47 miliardi di azioni, rispetto ai 0,6 miliardi precedenti.Su 679 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 281 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 350. Invariate le rimanenti 48 azioni.