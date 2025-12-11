Milano 10:15
Borsa Italiana, in aumento il controvalore degli scambi del 10/12/2025

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 2,91 miliardi di euro, in rialzo rispetto a 2,82 miliardi della vigilia.

I volumi si sono attestati a 0,33 miliardi di azioni, rispetto a 0,42 miliardi precedenti.

Tra i 680 titoli scambiati sul listino milanese, 271 azioni hanno chiuso l'ultima seduta in rialzo, mentre 372 hanno portato a casa una flessione. Poco variate le restanti 37 azioni.





