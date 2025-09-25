Milano
24-set
42.423
0,00%
Nasdaq
24-set
24.504
-0,31%
Dow Jones
24-set
46.121
-0,37%
Londra
24-set
9.250
0,00%
Francoforte
24-set
23.667
0,00%
Giovedì 25 Settembre 2025, ore 06.30
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Punta al rialzo Shanghai, in aumento dello 0,97% alle 05:48
Borsa: Punta al rialzo Shanghai, in aumento dello 0,97% alle 05:48
L'Indice della Borsa di Shanghai tratta a 3.859,02 punti
In breve
,
Finanza
25 settembre 2025 - 05.48
Shanghai lievita dello 0,97% alle 05:48 e scambia in utile a 3.859,02 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Punta al rialzo Shanghai, in aumento dello 0,74% alle 05:48
Borsa: Lieve rialzo per Shanghai, in crescita dello 0,31% alle 05:48
Borsa: Lieve rialzo per Shanghai, in crescita dello 0,57% alle 05:48
Borsa: Modesto recupero per Shanghai, in aumento dello 0,38%
Altre notizie
Borsa: Shanghai avanza dello 0,51% alle 05:48
Borsa: Shanghai in flessione dello 0,31% alle 05:48
Borsa: Shanghai in flessione dello 0,20% alle 05:48
Borsa: Debole Shanghai, in lieve ribasso dello 0,40% alle 05:48
Borsa: Calo per Shanghai, in perdita dello 0,99% alle 05:48
Borsa: Calo per Shanghai, in perdita dello 0,87% alle 05:48
Guide
Conti corrente zero spese: guida alla scelta
Possiamo definire un conto corrente zero spese come un modo di impostare il conto corrente senza canone fisso e con un pacchetto di operazioni gratuite nel perimetro digitale.
leggi tutto