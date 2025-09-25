Milano 12:18
42.342 -0,19%
Nasdaq 24-set
24.504 0,00%
Dow Jones 24-set
46.121 -0,37%
Londra 12:18
9.229 -0,23%
Francoforte 12:17
23.513 -0,65%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (-0,16%)

L'Indice Hang Seng termina le contrattazioni a 26.477,51 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (-0,16%)
Chiude sulla parità Hong Kong, che propone sul finale un -0,16% e archivia gli scambi a 26.477,51 punti.
Condividi
```