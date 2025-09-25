Milano 24-set
42.423 0,00%
Nasdaq 24-set
24.504 -0,31%
Dow Jones 24-set
46.121 -0,37%
Londra 24-set
9.250 0,00%
Francoforte 24-set
23.667 0,00%

Borsa: Senza forza Shanghai, in progresso dello 0,65%

L'Indice della Borsa di Shanghai avvia la seduta a 3.853,64 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza forza Shanghai, in progresso dello 0,65%
Allunga timidamente il passo l'indice della Borsa cinese, in rialzo dello 0,65%, dopo aver aperto a 3.853,64 punti.
Condividi
```