Milano 12:18
42.342 -0,19%
Nasdaq 24-set
24.504 0,00%
Dow Jones 24-set
46.121 -0,37%
Londra 12:18
9.229 -0,23%
Francoforte 12:18
23.514 -0,65%

Eurozona: calo per l'EURO STOXX Health Care

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: calo per l'EURO STOXX Health Care
Giornata negativa per il comparto sanitario dell'Area Euro, che continua la seduta a 826,44 punti, in calo dell'1,38%.
Condividi
```