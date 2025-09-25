Milano 14:55
42.145 -0,66%
Nasdaq 24-set
24.504 0,00%
Dow Jones 24-set
46.121 -0,37%
Londra 14:55
9.205 -0,49%
Francoforte 14:55
23.396 -1,15%

Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Oil & Gas

Perde terreno il comparto petrolifero europeo, che retrocede a 401,3 punti, ritracciando dell'1,10%.
