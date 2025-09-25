Milano 14:56
42.162 -0,62%
Nasdaq 24-set
24.504 0,00%
Dow Jones 24-set
46.121 -0,37%
Londra 14:56
9.206 -0,48%
Francoforte 14:56
23.407 -1,10%

Francoforte: rosso per Hochtief

Si muove verso il basso la big tedesca delle costruzioni, con una flessione del 3,34%.
