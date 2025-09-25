Milano 17:35
42.242 -0,43%
Nasdaq 19:32
24.342 -0,66%
Dow Jones 19:32
45.931 -0,41%
Londra 17:35
9.214 -0,39%
Francoforte 17:35
23.535 -0,56%

GE Healthcare Technologies scivola in fondo al mercato di New York

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - A picco il fornitore di prodotti e soluzioni digitali nel settore farmaceutico, che presenta un pessimo -4,93%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di GE Healthcare Technologies rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per GE Healthcare Technologies, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 69,11 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 72,23 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 67,89.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
