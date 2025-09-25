Londra: giornata depressa per Fresnillo

leader mondiale dell'argento

FTSE 100

Fresnillo

Fresnillo

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il, che mostra un decremento del 2,09%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 22,88 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 22,32. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 23,44.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)