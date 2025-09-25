Milano
14:58
42.186
-0,56%
Nasdaq
24-set
24.504
0,00%
Dow Jones
24-set
46.121
-0,37%
Londra
14:58
9.207
-0,47%
Francoforte
14:58
23.423
-1,03%
Giovedì 25 Settembre 2025, ore 15.14
Home Page
/
Notizie
/ Madrid: performance negativa per Laboratorios Farmaceuticos Rovi
Madrid: performance negativa per Laboratorios Farmaceuticos Rovi
Migliori e peggiori
,
In breve
25 settembre 2025 - 13.00
Sottotono il
gruppo farmaceutico spagnolo
, che passa di mano con un calo dell'1,89%.
Titoli e Indici
Laboratorios Farmaceuticos Rovi
-1,81%
