Madrid: scambi in positivo per Cellnex Telecom

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,97%.

Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Cellnex Telecom mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -3,68%, rispetto a -4,7% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).


Il quadro tecnico di Cellnex Telecom segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 25 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 25,64. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 24,57.

