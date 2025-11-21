Madrid: scambi in positivo per Cellnex Telecom

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,97%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, si nota che Cellnex Telecom
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -3,68%, rispetto a -4,7% dell'indice azionario della Borsa di Madrid
).
Il quadro tecnico di Cellnex Telecom
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 25 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 25,64. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 24,57.
