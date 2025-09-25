Milano 17:21
42.210 -0,50%
Nasdaq 17:21
24.397 -0,44%
Dow Jones 17:21
46.045 -0,17%
Londra 17:21
9.223 -0,30%
Francoforte 17:21
23.535 -0,56%

New York: andamento sostenuto per IBM

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la "Big Blue", protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,75%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a IBM rispetto all'indice di riferimento.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'azienda di Armonk. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, il colosso dell'IT evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 278,1 USD. Primo supporto a 271,4. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 267,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
