New York: andamento sostenuto per IBM

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la "Big Blue"
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,75%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a IBM
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'azienda di Armonk
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, il colosso dell'IT
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 278,1 USD. Primo supporto a 271,4. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 267,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)