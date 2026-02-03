Milano 16:45
46.319 +0,68%
Nasdaq 16:45
25.398 -1,32%
Dow Jones 16:45
49.391 -0,03%
Londra 16:45
10.291 -0,49%
Francoforte 16:44
24.747 -0,20%

New York: violenta contrazione per IBM

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove in perdita la "Big Blue", che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,95% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di IBM evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda di Armonk rispetto all'indice.


La tendenza di breve del colosso dell'IT è in rafforzamento con area di resistenza vista a 309,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 298,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 321.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
