Milano 17:35
42.242 -0,43%
Nasdaq 19:32
24.342 -0,66%
Dow Jones 19:32
45.931 -0,41%
Londra 17:35
9.214 -0,39%
Francoforte 17:35
23.535 -0,56%

New York: balza in avanti Synopsys

Migliori e peggiori, In breve
New York: balza in avanti Synopsys
Avanza il fornitore di software destinati ai produttori di semiconduttori, che guadagna bene, con una variazione del 2,75%.
Condividi
```