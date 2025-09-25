Milano 17:35
42.242 -0,43%
Nasdaq 19:32
24.342 -0,66%
Dow Jones 19:32
45.931 -0,41%
Londra 17:35
9.214 -0,39%
Francoforte 17:35
23.535 -0,56%

New York: brusca correzione per Regeneron Pharmaceuticals

Migliori e peggiori, In breve
New York: brusca correzione per Regeneron Pharmaceuticals
Ribasso per la società farmaceutica attiva nel settore biotech, che tratta in perdita del 3,80% sui valori precedenti.
Condividi
```