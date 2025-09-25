New York: giornata negativa in Borsa per Regeneron Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società farmaceutica attiva nel settore biotech
, che soffre con un calo del 3,80%.
La tendenza ad una settimana di Regeneron Pharmaceuticals
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di medio periodo della società biotecnologica
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 571,3 USD con primo supporto visto a 546,4. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 537,8.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)