Milano 17:35
42.242 -0,43%
Nasdaq 19:33
24.342 -0,66%
Dow Jones 19:33
45.921 -0,43%
Londra 17:35
9.214 -0,39%
Francoforte 17:35
23.535 -0,56%

New York: in calo Merck

Migliori e peggiori, In breve
New York: in calo Merck
Retrocede la società chimico-farmaceutica, con un ribasso del 2,21%.
Condividi
```