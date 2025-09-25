Milano 17:35
42.242 -0,43%
Nasdaq 21:32
24.382 -0,50%
Dow Jones 21:32
45.945 -0,38%
Londra 17:35
9.214 -0,39%
Francoforte 17:35
23.535 -0,56%

New York: in perdita Micron Technology

Migliori e peggiori
New York: in perdita Micron Technology
(Teleborsa) - Pressione sul produttore di microchip, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,03%.

La tendenza ad una settimana di Micron Technology è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Micron Technology. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 157,8 USD. Primo supporto visto a 153,8. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 152,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```