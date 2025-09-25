New York: in perdita Micron Technology

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di microchip
, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,03%.
La tendenza ad una settimana di Micron Technology
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Micron Technology
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 157,8 USD. Primo supporto visto a 153,8. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 152,5.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)