New York: nuovo spunto rialzista per EQT

(Teleborsa) - Seduta positiva per il, che avanza bene del 2,94%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 55,48 USD e primo supporto individuato a 53,28. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 57,69.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)