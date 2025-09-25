Milano 17:35
42.242 -0,43%
Nasdaq 19:33
24.342 -0,66%
Dow Jones 19:33
45.921 -0,43%
Londra 17:35
9.214 -0,39%
Francoforte 17:35
23.535 -0,56%

New York: nuovo spunto rialzista per EQT

Migliori e peggiori
New York: nuovo spunto rialzista per EQT
(Teleborsa) - Seduta positiva per il principale produttore americano di gas naturale, che avanza bene del 2,94%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a EQT rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo di EQT classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 55,48 USD e primo supporto individuato a 53,28. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 57,69.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```