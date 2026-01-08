EQT, scendono le quotazioni a New York

principale produttore americano di gas naturale

EQT

S&P-500

EQT

(Teleborsa) - In forte ribasso il, che mostra un -4,46%.L'andamento dinella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.La situazione di medio periodo diresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 53,85 USD. Supporto visto a quota 51,01. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 56,69.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)