Milano 17:35
44.436 -0,38%
Nasdaq 22:00
25.526 -0,46%
Dow Jones 22:00
48.462 -0,51%
Londra 17:35
9.867 -0,04%
Francoforte 17:35
24.351 +0,05%

New York: nuovo spunto rialzista per Alexandria Real Estate Equities

Seduta positiva per la società immobiliare che gestisce immobili residenziali e commerciali, che avanza bene del 2,20%.
