Milano 17:35
42.242 -0,43%
Nasdaq 21:32
24.382 -0,50%
Dow Jones 21:32
45.945 -0,38%
Londra 17:35
9.214 -0,39%
Francoforte 17:35
23.535 -0,56%

New York: Oracle in forte discesa

Migliori e peggiori, In breve
New York: Oracle in forte discesa
Ribasso per il principale fornitore di software aziendale, che tratta in perdita del 5,83% sui valori precedenti.
Condividi
```