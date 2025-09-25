New York: performance negativa per Merck

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società chimico-farmaceutica
, che presenta una flessione del 2,21% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Merck
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Merck
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 77,25 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 79,22 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 76,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)