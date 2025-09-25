Milano 17:35
42.242 -0,43%
Nasdaq 19:33
24.342 -0,66%
Dow Jones 19:33
45.921 -0,43%
Londra 17:35
9.214 -0,39%
Francoforte 17:35
23.535 -0,56%

New York: performance negativa per Merck

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società chimico-farmaceutica, che presenta una flessione del 2,21% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Merck rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Merck, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 77,25 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 79,22 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 76,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
