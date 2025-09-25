Milano 17:35
42.242 -0,43%
Nasdaq 19:34
24.345 -0,65%
Dow Jones 19:34
45.930 -0,41%
Londra 17:35
9.214 -0,39%
Francoforte 17:35
23.535 -0,56%

New York: profondo rosso per McKesson

Ribasso scomposto per il distributore di prodotti farmaceutici, che esibisce una perdita secca del 5,57% sui valori precedenti.
