New York: profondo rosso per Tesla Motors

(Teleborsa) - Scende sul mercato l'azienda attiva nel settore automotive
, che soffre con un calo del 4,11%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Tesla Motors
rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Le implicazioni di breve periodo di Tesla Motors
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 432,2 USD. Possibile una discesa fino al bottom 420,2. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 444,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)