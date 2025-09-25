New York: risultato positivo per Synopsys

fornitore di software destinati ai produttori di semiconduttori

Nasdaq 100

Synopsys

indice dei titoli tecnologici USA

Synopsys

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il, che tratta in utile del 2,75% sui valori precedenti.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +13,07%, rispetto a +0,89% dell').Si indebolisce il quadro tecnico di, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 467 USD, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 490. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 453.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)