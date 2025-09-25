New York: risultato positivo per Synopsys

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il fornitore di software destinati ai produttori di semiconduttori
, che tratta in utile del 2,75% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Synopsys
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +13,07%, rispetto a +0,89% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Si indebolisce il quadro tecnico di Synopsys
, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 467 USD, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 490. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 453.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)