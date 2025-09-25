Milano 17:35
42.242 -0,43%
Nasdaq 19:34
24.345 -0,65%
Dow Jones 19:34
45.930 -0,41%
Londra 17:35
9.214 -0,39%
Francoforte 17:35
23.535 -0,56%

New York: risultato positivo per Synopsys

Migliori e peggiori
New York: risultato positivo per Synopsys
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il fornitore di software destinati ai produttori di semiconduttori, che tratta in utile del 2,75% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Synopsys mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +13,07%, rispetto a +0,89% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Si indebolisce il quadro tecnico di Synopsys, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 467 USD, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 490. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 453.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```