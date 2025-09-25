New York: risultato positivo per Valero Energy

(Teleborsa) - Bene il produttore di etanolo
, con un rialzo del 2,21%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Valero Energy
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,68%, rispetto a -0,28% dell'indice del basket statunitense
).
L'esame di breve periodo di Valero Energy
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 176,3 USD e primo supporto individuato a 171,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 181.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)