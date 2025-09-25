Milano 17:35
Migliori e peggiori
New York: risultato positivo per Valero Energy
(Teleborsa) - Bene il produttore di etanolo, con un rialzo del 2,21%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Valero Energy mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,68%, rispetto a -0,28% dell'indice del basket statunitense).


L'esame di breve periodo di Valero Energy classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 176,3 USD e primo supporto individuato a 171,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 181.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
